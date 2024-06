1 In diese Falle war der kleine Streuner getappt. Foto: Pfotenengel Zollernalb

Nach einem Vorfall in Endingen, bei dem eine Katze in eine Schlagfalle getappt war, meldet sich nun auch die Tierschutzorganisation Peta zu Wort.









Tierschützer waren schockiert: Ein Streuner war in Endingen in eine Schlagfalle – vermutlich ein sogenanntes Tellereisen – getappt. Mit einem Netz musste das Tier eingefangen werden, beim Tierarzt konnte die Falle nur nach einer Beruhigungsspritze und zu dritt geöffnet werden. Der kleine Kater war so schwer verletzt, dass das gesamte Bein amputiert werden musste.