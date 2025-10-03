Verletzte Autofahrer: Polizei nennt weitere Details nach Unfall in Ebhausen
1
Beim Unfall in Ebhausen, am Ortsausgang Richtung Rohrdorf, werden beide Autofahrer verletzt. Foto: Stefan Puchner/dpa

An einer Kreuzung zwischen Ebhausen und Rohrdorf kommt es zu einem Zusammenstoß. Der Unfallverursacher nimmt einem Auto die Vorfahrt. Die Gemeinde reagiert mit einer Ankündigung.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Autofahrern ist es am Donnerstagabend in Ebhausen gekommen. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Nagolder Straße, der ehemaligen B 28 und heutigen L 362. Nach Angaben einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Pforzheim wollte ein Autofahrer mit seinem Wagen aus der Ufer- in die Nagolder Straße abbiegen. Dabei übersah er ein Fahrzeug, das sich von Ebhausen her näherte und in Fahrtrichtung Rohrdorf unterwegs war. Dieses Auto, ein Volvo, hatte Vorfahrt. In der Folge kam es zur Kollision, bei der der Volvo von der Fahrbahn abkam, wie die Sprecherin erläutert.

 

Beide Fahrzeuge werden abgeschleppt

Beide Autofahrer wurden verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebraucht. Weitere Details zu den Fahrern konnte die Polizei nicht nennen, allerdings saßen offenbar beide alleine im Wagen. Auch die Schadenshöhe beziffert die Polizei nicht. Jedoch waren weder der Mercedes des Unfallverursachers, noch der Volvo mehr fahrbereit. Beide mussten abgeschleppt werden.

Unsere Empfehlung für Sie

Zwischen Ebhausen und Rohrdorf: Zusammenstoß auf L 362 - Motorradfahrer stirbt noch am Unfallort

Zwischen Ebhausen und Rohrdorf Zusammenstoß auf L 362 - Motorradfahrer stirbt noch am Unfallort

Tödlicher Unfall im Kreis Calw: Zwischen Ebhausen und Rohrdorf sind ein Motorrad und ein Auto zusammengestoßen. Der 35-jährige Biker erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Die Straße war zunächst voll gesperrt und wurde erst halbseitig, nach der Fahrbahnreinigung gegen 18.30 Uhr dann wieder beidseitig für den Verkehr freigegeben. Als Reaktion auf den Unfall kündigte die Gemeinde Ebhausen auf Facebook an, „schnellstmöglich“ einen Blitzer aufzustellen, „um wenigstens die Geschwindigkeit an der Kreuzung zu mäßigen“.

 