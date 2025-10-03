Verletzte Autofahrer: Polizei nennt weitere Details nach Unfall in Ebhausen

1 Beim Unfall in Ebhausen, am Ortsausgang Richtung Rohrdorf, werden beide Autofahrer verletzt. Foto: Stefan Puchner/dpa An einer Kreuzung zwischen Ebhausen und Rohrdorf kommt es zu einem Zusammenstoß. Der Unfallverursacher nimmt einem Auto die Vorfahrt. Die Gemeinde reagiert mit einer Ankündigung.







Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Autofahrern ist es am Donnerstagabend in Ebhausen gekommen. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Nagolder Straße, der ehemaligen B 28 und heutigen L 362. Nach Angaben einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Pforzheim wollte ein Autofahrer mit seinem Wagen aus der Ufer- in die Nagolder Straße abbiegen. Dabei übersah er ein Fahrzeug, das sich von Ebhausen her näherte und in Fahrtrichtung Rohrdorf unterwegs war. Dieses Auto, ein Volvo, hatte Vorfahrt. In der Folge kam es zur Kollision, bei der der Volvo von der Fahrbahn abkam, wie die Sprecherin erläutert.