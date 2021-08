Mutmaßlicher Giftanschlag an der TU Darmstadt

1 Mindestens sieben Menschen an der TU Darmstadt hatten Vergiftungserscheinungen gezeigt. Foto: dpa/Alexander Rau

Mutmaßlicher Giftanschlag an der TU Darmstadt: Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen versuchten Mordes eingeleitet.

Darmstadt - Im Fall eines mutmaßlichen Giftanschlags an der Technischen Universität Darmstadt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes. Die Polizei richtete die zunächst 40-köpfige Mordkommission mit dem Namen „Licht“ ein, wie sie am Dienstag mitteilte. „Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren und die Polizei tut alles, um zeitnah den oder die Verursacher zu ermitteln.“

Am Montag waren sechs Menschen auf dem Campus Lichtwiese mit Vergiftungserscheinungen wie Unwohlsein und Verfärbungen in Kliniken gebracht worden, ein 30 Jahre alter Student befand sich in einem kritischen Zustand. Um welchen Stoff es sich handelt, soll eine Laboranalyse zeigen.

Auch weitere Lebensmittel und Getränke, die auf dem Campus Lichtwiese waren, werden untersucht. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Milch-Packungen und Wasserbehälter im Gebäude L201 auf dem Campus zwischen Freitag und Montag mit dem Stoff versetzt wurden.

Tanja Brühl, Präsidentin der Hochschule, teilte am Dienstag mit: „Wir sind erschüttert angesichts der offensichtlichen Straftat, die sich an unserer Universität ereignet hat.“ Sie werde so schnell wie möglich mit den Opfern persönlichen Kontakt aufnehmen, sofern es ihr Zustand erlaube.