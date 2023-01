1 Roland Mack (links) und Markus Söder haben sich bereits 2017 im Europa-Park getroffen. Nun kehrt der bayerische Ministerpräsident zurück, um die Narrenschelle entgegenzunehmen. Foto: Europa-Park

Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte verleiht die 16. goldene Narrenschelle an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Die Vergabe findet am 7. Februar um 18.30 Uhr im Europa-Park statt.















Rust - Nachdem die Verleihung im vergangenen Jahr abgesagt wurde, soll Markus Söder nun seine Goldene Narrenschelle erhalten. Wohl kein anderer Politiker hat in den vergangenen Jahren die Wallungen seiner Parteifreunde mehr in Wallung gebracht, als der Bayerische Ministerpräsident, schreibt die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte zur Begründung. Er gelte als eine der "wohl schillerndsten und bekanntesten, beliebtesten, aber auch gleichzeitig umstrittenen Persönlichkeiten der Gegenwart". Bekannt als ehrgeiziger, lauter, unbequemer, schlagfertiger Akteur in der politischen Arena provoziere Söder gern.

Bekannt als Freund des Faschings zeige er viele Gesichter. Geradezu meisterhaft zelebriere der CSU-Politiker seine Vorliebe fürs Maskieren und Kostümieren. Jedoch zeige sich seine Verwandlungsfähigkeit auch im politischen Alltag.

Mit " trefflich lockerer Zunge" und "schlagfertiger, wortgewaltiger Sprache" sei Söder prädestiniert dazu, sich als Faschings- und Karnevalsfreund endlich den schwäbisch-alemannischen Narren zu stellen, diese zu huldigen und zu erklären, warum es nicht zum „Märchenkanzler“ reichte, wie Journalisten spekulierten, so die VSAN weiter.

Bekenntnis zur schwäbisch-alemannischen Fastnacht fehlt

Es sei nur allzu verständlich, dass der bekennende Fastnachts- und Dialektförderer sowie Verwandlungskünstler nicht nur den Aachener Karnevalsorden „Wider den Tierischen Ernst“, sondern auch den „Fränkischen Schlappmaulorden“ erhielt. Allein es fehle sein Bekenntnis zur schwäbisch-alemannischen Fastnacht.

Für seine politisch-närrischen Possen der vergangenen Jahre und sein Bekenntnis zu den heimischen Bräuchen erhält der Titan der Worte die Goldene Narrenschelle der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. So hat sich es sich Markus Söder, trotz aller Häme, nicht nehmen lassen, die anreisenden Staatsgäste beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau mit einem typisch-bayrischen Empfang, begleitet von Trachtenträgerinnen und Trachtlern in Lederhosen, zu begrüßen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird die Laudatio auf seinen bayerischen Amtskollegen halten, heißt es in der Mitteilung weiter. Ebenso wird VSAN-Präsident Roland Wehrle die Vergabe der Narrenschelle an Markus Söder begründen.

Markus Söder wird der 16. Narrenschellenträger sein und folgt dabei unter anderem auf den ehemaligen EU-Kommissar Günther Oettinger, Europa-Park Inhaber Roland Mack, Frank Elstner, Tony Marshall, Wolfgang Thierse, SWR-Intendant Kai Gniffke, Wolfgang Bosbach, Christian Streich und Ministerpräsident Winfried Kretschmann.