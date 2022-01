Nach einer coronabedingten Pause im vergangenen Jahr will die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) wieder ihre Goldene Narrenschelle verleihen – an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Die Übergabe ist am Mittwoch, 9. Februar, ab 18 Uhr im Europa-Park in Rust geplant.