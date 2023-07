Nach Polizeiangaben hatte eine Autofahrerin den Jungen am Freitagabend auf der B313 in Grafenberg bemerkt. Die Polizei traf den Jungen unverletzt an und brachte ihn zu seinem Vater zurück.

Wie die Polizei mitteilte, sei der Junge mit seinen Eltern unterwegs gewesen, habe aber dann den Heimweg alleine antreten wollen. Dabei habe er sich verlaufen.