Die Mutter und der Stiefvater müssen nach dem Fund zweier ausgesetzter Jungen in Portugal vor den Haftrichter. Auch europäische Haftbefehle aus Frankreich spielen eine Rolle.
Lissabon - Im Fall der aufsehenerregenden mutmaßlichen Aussetzung von zwei französischen Kleinkindern in Portugal sollen die Mutter und der Stiefvater einem Haftrichter vorgeführt werden. Die am Donnerstag festgenommenen Franzosen würden voraussichtlich am Nachmittag einem Haftrichter in der Stadt Setúbal vorgeführt, sagte der Sprecher der Nationalgarde der Republik (GNR), Oberstleutnant Carlos Canatário, im staatlichen TV-Sender RTP.