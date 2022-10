1 Für Flächen talseits der Landesstraße Bad Wildbad – Enzklösterle in Nonnenmiß soll ein vorhabenbezogener Bebauungsplan zur Verlagerung der dortigen Bäckerei und Zulassung einer Wohnnutzung aufgestellt werden. Foto: Ziegelbauer

Enzklösterle - Schon in der Bürgerfrageviertelstunde zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung in Enzklösterle in der Festhalle meldeten sich zwei Personen mit ablehnenden Haltungen zu einem auf der Tagesordnung stehenden Thema zu Wort. Und zwar zu der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zur Verlagerung der Bäckerei Haag, Wildbader Straße 130, auf nördlich angrenzende Grundstücke in Verbindung mit einer Wohnnutzung des bisherigen Areals.

Der dazu von der Verwaltung dem Gemeinderat übermittelten Sitzungsvorlage zufolge beabsichtigt der Bauherr, die am Standort Wildbader Straße 130 in Nonnenmiß bestehende Bäckerei unter Einbeziehung des nördlich davon liegenden Areals zu modernisieren. Konkret sollen auf dem bisher bebauten Grundstück fünf Wohneinheiten in der Form von Doppel-Punkthäusern mit einer gemeinsamen Erschließung entstehen.

Neue Produktionsstätte

Auf dem sich daran in nördlicher Richtung benachbarten und bisher unbebauten Grundstück sollen dem Plankonzept vom 14. Dezember 2021 zufolge die bisher im bestehenden Gebäude eingerichtete Bäckerei mit einer neuen Produktionsstätte im Erdgeschoss und mit Büroräumen für die Geschäftsführung sowie Sozialräumen im Obergeschoss entstehen.

Rüdiger Jungkind als Leiter der Baurechtsbehörde der Stadt Bad Wildbad erläuterte die dazu notwendigen mehrstufigen planungsrechtlichen Verfahrensschritte zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Jetzt gelte es für den Gemeinderat, ein Signal für die Planung zu geben und danach Detailfragen zu klären.

Örtliches Traditionsunternehmen

Gemeinderat Stefan Waidelich zeigte nicht vorbehaltlos glücklich über das Vorhaben wegen noch bestehender Entwicklungsmöglichkeiten im Interkom-Gewerbegebiet in Simmersfeld. Allerdings handle es sich bei dem Investor um ein örtliches Traditionsunternehmen, das sich damit auf der für Gewerbebetriebe einzigen möglichen Fläche in der Gemeinde weiterentwickeln wolle. Immerhin werde der auf der Enzseite liegende hintere Talbereich von einer Bebauung freigehalten und damit der Natur erhalten. Jungkind empfahl nach der Erstellung einer konkreteren Planung eine Einwohner-Information durchzuführen, die Bürgermeisterin Sabine Zenker zusicherte.

Die Verwaltung hält das vorgelegte Plankonzept für ausgewogen. "Die Realisierung des Bauvorhabens würde im Hinblick auf die Stärkung der Wirtschaftskraft der Gemeinde und auf das Ziel der Schaffung von Arbeitsplätzen in einem mittelständischen Betrieb die Gemeindeentwicklung insgesamt fördern", war dazu in der Sitzungsvorlage zu lesen.

Einstimmiger Beschluss

Nach mehreren Diskussionsbeiträgen aus der Mitte des Gremiums beschloss der Gemeinderat einstimmig die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das Anwesen Wildbader Straße 130 (Grundstücke Flst. Nr. 49, 50 und 51/1) und billigte den Planentwurf vom 14. Dezember 2021 mit der Forderung einer umfangreichen Beteiligung des Gremiums. Die Verwaltung wurde aufgefordert, mit dem Investor einen städtebaulichen Vertrag dahingehend abzuschließen, dass dieser die Verwaltungskosten für das Bauleitplanverfahren übernimmt.