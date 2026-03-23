Verlängerung beantragt: Ortsmitte Marschalkenzimmern – RP will nun erst einmal Taten sehen

In Marschalkenzimmern will man das Projekt Ortsmitte weiterführen, allerdings wurde es nun vorerst nur für ein weiteres Jahr ins Landessanierungsprogramm aufgenommen.

Bereits im Jahr 2014 wurde die Maßnahme „Ortsmitte Marschalkenzimmern“ der Stadt Dornhan ins Landessanierungsprogramm aufgenommen. Sie befindet sich mittlerweile im zwölften Durchführungsjahr und wird nun noch einmal verlängert. Allerdings nicht wie von der Stadt beantragt um zwei Jahre, sondern (vorerst) nur um ein Jahr. Das teilte Ende Februar das Regierungspräsidium (RP) Freiburg in einem Schreiben an die Stadt mit.

Ortsvorsteher Jochen Roth informierte über den aktuellen Sachstand. Abgelehnt worden sei auch der Antrag auf eine Mittelaufstockung für die „Ortsmitte Marschalkenzimmern“. Da für die Stadt das Projekt „Malischstraße“ höhere Priorität habe, könne der Antrag nicht berücksichtigt werden. Außerdem sei der dringende Finanzhilfebedarf 2026 mit 44 000 Euro relativ gering, was einen weiteren Grund für die Ablehnung darstellte.

Das ist geplant

Die Verlängerung des Bewilligungszeitraums um zwei Jahre sei erforderlich, um die Ziele und die neuen Ideen umsetzen zu können, hatte die Stadt ihren Antrag begründet.

Geplant ist die Erschließung des zweiten Bauabschnitts des Baugebiets „Ochsengarten“ über das Grundstück des alten Bauhofs. Außerdem will die Stadt prüfen, in welchem Umfang die Kapazitäten des Vereinshauses in der Hauptstraße 36 besser ausgeschöpft werden können, heißt es weiter in dem Schreiben.

Das Vereinshaus neben dem Dorfplatz müsste saniert werden. Die Mittel sind jedoch begrenzt. Foto: Stöhr

Da unter anderem von diesem Ergebnis die erforderliche Verlängerung des Bewilligungszeitraums abhänge, habe das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg (MLW) der Verlängerung nicht wie beantragt um zwei Jahre, sondern lediglich um ein Jahr, bis zum 30. April 2027 zugestimmt.

Erneute Verlängerung nicht ausgeschlossen

Eine erneute Verlängerung des Bewilligungszeitraums sei jedoch nicht ausgeschlossen. Das Präsidium wolle jetzt erst einmal Taten sehen, erklärte der Ortsvorsteher. Wenn es Fortschritte gebe und es im Innenausbau in Marschalkenzimmern weitergehe, könnten eine weitere Verlängerung der Frist und neue Mittel beantragt werden, habe das RP mitgeteilt.

Noch in diesem Jahr solle der letzte Abschnitt „Im Angel“ saniert werden. Die Ausschreibung erfolge im April. Der Gemeinderat müsse dem noch zustimmen. Außerdem soll voraussichtlich bis Oktober mit den Abrissarbeiten beim ehemaligen Bauhof zur Erweiterung des Baugebiets gestartet werden, so Roth.