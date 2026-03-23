Verlängerung beantragt: Ortsmitte Marschalkenzimmern – RP will nun erst einmal Taten sehen

In Marschalkenzimmern will man das Projekt Ortsmitte weiterführen, allerdings wurde es nun vorerst nur für ein weiteres Jahr ins Landessanierungsprogramm aufgenommen.
Bereits im Jahr 2014 wurde die Maßnahme „Ortsmitte Marschalkenzimmern“ der Stadt Dornhan ins Landessanierungsprogramm aufgenommen. Sie befindet sich mittlerweile im zwölften Durchführungsjahr und wird nun noch einmal verlängert. Allerdings nicht wie von der Stadt beantragt um zwei Jahre, sondern (vorerst) nur um ein Jahr. Das teilte Ende Februar das Regierungspräsidium (RP) Freiburg in einem Schreiben an die Stadt mit.