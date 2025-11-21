Verkürzte Öffnungszeiten: Der Förderverein des Ettenheimer Schwimmbads hofft auf mehr Personal

Die Debatte um verkürzte Öffnungszeiten des Ettenheimer Bads prägte die Hauptversammlung des Fördervereins. Die Mitglieder suchen nach Lösungen.

Was bei vielen Badbesuchern seit der Änderung der Badmeister-Besetzung das dominierend Klagelied ist, das prägte auch den Rück- und Ausblick des Schwimmbad-Fördervereins bei seiner diesjährigen Hauptversammlung. Der Wegfall der Öffnungszeit, die von einer Vielzahl von Stammkunden intensiv genutzt wurde, auf Grund personeller Engpässe in der Badeaufsicht sei flächendeckend unbefriedigend und geht, wie bei der Mitgliederversammlung angemerkt wurde, zu Lasten der Besucherzahlen.

Diesbezüglich im Gespräch mit der Stadt am Ball zu bleiben, an dieser Zielsetzung ließen Vorstandschaft und Mitglieder keinen Zweifel. Zumal man glaubt, für personelle Unterstützung des Bademeisters sorgen zu können. Marion Fleig, Gemeinderätin und an diesem Abend Vertreterin von Bürgermeister Metz, wies auf die zusätzliche finanzielle Belastung für die Stadt hin und warb um Verständnis dafür, dass man auch dies im Auge behalten müsse. Der Gemeinderat stehe geschlossen hinter dem Bad. Die Stadt werde sich sicherlich auch weiterhin im Austausch mit allen Beteiligten um Lösungsmöglichkeiten bemühen. Der bereits gebildete Gesprächskreis, auch mit dem Campingplatz, kann dazu ein geeignetes Forum bilden.

Ein Vorstandsmitglied sprach von der „Schwimmbadgemeinde“ und vom „zweiten Wohnzimmer“, welches das Freibad für viele bedeute. Für die bevorstehende Badesaison will der Förderverein an den erfolgreichen Veranstaltungen im Bad ebenso festhalten wie an den Aktivitäten außerhalb, mit denen die Vereinskasse immer wieder neu aufgefüllt werden kann.

Verein sucht Lösung für verkürzte Öffnungszeiten

Auch auf die vergangenen Jahre wurde zurückgeblickt. Elisabeth Winkler ließ in ihrer detaillierten Powerpoint-Präsentation die Betätigungsfelder des Vereins in den letzten beiden Jahren Revue passieren: zusätzliche Möblierung und Sonnenschutz, eine neue Schaukel, die Übernahme der Gebühren für Schwimmkurse für Flüchtlingskinder, die Pflege von Spielgeräten, die beliebten „Funlympics“, das Bemühen um weitere Bandenwerbung. Mehrfach betont wurde ein tolles, hilfreiches Sponsoring durch Banken und Betriebe.

Die Neuwahlen brachten Veränderung in den Förderverein – ganz offensichtlich mit Blick auf das Ausscheiden der bisherigen Vorsitzenden Elisabeth Winkler. Sie gehörte zehn Jahre dem Vorstand an, sechseinhalb Jahre davon als Vorsitzende. Nun lag der Versammlung der Vorschlag einer Satzungsänderung vor.

Die langjährige Vorsitzende Elisabeth Winkler wurde von Sven Hurter verabschiedet. Foto: Schade

Es gelte zu bedenken, so Sven Hurter aus dem Vorstandsteam, dass künftig alle Vorstandsmitglieder noch berufstätig sind. Das verlange Flexibilität bei den verschiedenen Einsätzen des Vereins. Die Versammlung gab der Satzungsänderung ein einstimmiges Ja. Statt bisher vier fixen Mitgliedern mit klar zugewiesenen Aufgabenbereichen im geschäftsführenden Vorstand wird das neue Vorstandsteam aus fünf gleichgestellten Mitgliedern bestehen.

Nach würdigender Verabschiedung der bisherigen Vorsitzenden, Elisabeth Winkler, wurde folgendes Vorstandsteam einstimmig gewählt: Sven Hurter, Dirk Klose, Andreas Schillinger – sie gehörten schon bisher dem Vorstand an – sowie Hartmut Müller und Ria Klose.