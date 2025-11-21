Verkürzte Öffnungszeiten: Der Förderverein des Ettenheimer Schwimmbads hofft auf mehr Personal

Die Debatte um verkürzte Öffnungszeiten des Ettenheimer Bads prägte die Hauptversammlung des Fördervereins. Die Mitglieder suchen nach Lösungen.
Was bei vielen Badbesuchern seit der Änderung der Badmeister-Besetzung das dominierend Klagelied ist, das prägte auch den Rück- und Ausblick des Schwimmbad-Fördervereins bei seiner diesjährigen Hauptversammlung. Der Wegfall der Öffnungszeit, die von einer Vielzahl von Stammkunden intensiv genutzt wurde, auf Grund personeller Engpässe in der Badeaufsicht sei flächendeckend unbefriedigend und geht, wie bei der Mitgliederversammlung angemerkt wurde, zu Lasten der Besucherzahlen.