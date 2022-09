Wie sehr Anwohner in Neuhausen unter Rasern leiden

3 Was passieren kann, zeigt dieses Bild, das Hans Schmitz nach dem jüngsten Vorfall gemacht hat: Das Auto hat nur noch Schrottwert – und auch Haus und Garten haben einiges abbekommen. Der Fahrer ist mit dem Schrecken davongekommen. Foto: Schmitz

Autofahrer, die mit viel zu hoher Geschwindigkeit am eigenen Haus vorbeibrausen, zahllose Schreiben an Behörden mit der immer gleichen Antwort – und nun das: Ein Unfall hat für Anwohner der Obereschacher Straße das Fass zum Überlaufen gebracht.















Königsfeld-Neuhausen - Es ist früh morgens, noch nicht einmal ganz 5 Uhr, als Ralf Baumann plötzlich aus dem Schlaf hochschreckt. "Es war so laut, ich stand direkt im Bett", erinnert sich der Anwohner der Obereschacher Straße, nahe des Ortsausgangs Neuhausen beim Friedhof, im Gespräch mit unserer Redaktion. Fotos, die Baumanns Nachbarn Marina und Hans Schmitz nur kurze Zeit später gemacht haben, zeigen, was die Anwohner an diesem frühen Morgen aus dem Schlaf gerissen hat: Der Garten der Schmitz’ gleicht einem Schlachtfeld. Schuld ist das Auto, das von der Obereschacher Straße abgekommen ist und nach seiner Irrfahrt mit dem Haus der Schmitz’ kollidiert ist. Direkt unterhalb von deren Schlafzimmer. "Ein Erdbeben ist nichts dagegen", beschreibt Marina Schmitz ihre Empfindung des Erlebnisses, das sie sichtlich mitgenommen hat.