Bäckereien in Bräunlingen Am Nachmittag gibt es die ersten leeren Regale

Am späten Nachmittag gibt es in Bäckereien schon die ersten leeren Regale. Längst ist nicht mehr das volle Sortiment an Backwaren bis kurz vor Feierabend verfügbar. Dieser Trend lässt sich vielen Bäckereien beobachten.