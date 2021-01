Verkehrswende in Horb? Mehr Rad- und Fußverkehr durch Corona-Krise

Die Verfasser der Studie weisen allerdings darauf hin, dass es bei den Ergebnissen große regionale Unterschiede gibt, vor allem zwischen ländlichen und städtischen Regionen. Dennoch deckt sich das Studienergebnis mit den Beobachtungen der Stadt Horb.

Radverkehr deutlich angewachsen

Als Indiz verweist die Stadt auf die Aktion "Stadtradeln". So seien bei dem Wettbewerb 2020 gegenüber dem Vorjahr 22.244 Kilometer mehr geradelt worden. Insgesamt hätten die Teilnehmer innerhalb von drei Wochen 103.899 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt.

Auch Gemeinderätin Kristina Sauter (OGL) hat beobachtet: "In der ersten Coronawelle ist der Radverkehr in Horb deutlich angewachsen." Allerdings sieht sie noch eine andere Ursache neben der Pandemie: "Das war sicher auch der Schließung der B 32 von Nordstetten gedankt. Die Nordstetter sind zum Teil aufs Fahrrad umgestiegen."

Könnte die Coronakrise somit zu einer klimafreundlichen Mobilitätswende beitragen? Baden Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann frohlockte bereits: "Es ist ein Lichtblick in der Krise, dass die Menschen mehr zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs sind. Von diesem Trend profitiert nicht nur der Klimaschutz, sondern auch die Gesundheit."

Doch schaut man sich die Studie genauer an, gibt es nur wenig Grund zu jubeln. Denn ein großer Verlierer der Pandemie sind die öffentlichen Verkehrsmittel. Deren Verkehrsleistung ist laut Studie im Beobachtungszeitraum Mai/Juni um 40 Prozent zurückgegangen. Viele Nutzer von Bus und Bahn seien aufs Fahrrad umgestiegen, aber viele eben auch aufs Auto.

"34 Prozent der Befragten gaben an, das Auto als Alternative zum öffentlichen Verkehr zu nutzen, 19 Prozent der Befragten stiegen vom ÖPNV auf das Fahrrad um", so das Ergebnis der Studie. Daher verwundert es nicht, dass der Autoverkehr zum Zeitpunkt der Befragung fast schon wieder sein normales Niveau erreicht hatte.

Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice

Auch lässt die Zunahme der auf dem Rad und zu Fuß zurückgelegten Kilometer nur bedingt auf Veränderungen im Berufsverkehr schließen. Denn durch die Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice fällt für viele Berufstätige der tägliche Weg zur Arbeit weg. Die dadurch gewonnene Zeit wurde vermehrt für Freizeitaktivitäten oder für Einkäufe in der nähren Umgebung genutzt.

Da von der Fernreise bis zum Kino Besuch wegen Corona vieles nicht oder nur eingeschränkt möglich war, erlebten Fahrrad- und Wanderausflüge einen neuen Boom. So berichtet die Stadt Horb: "Wir haben erfreulicherweise eine positive Zunahme von Radfahrenden und Wanderern in Horb verzeichnen können. Viele Erholungssuchende erkunden aufgrund den bestehenden Einschränkungen den Nahbereich und fahren nicht mehr ans Ende der Welt, um sich aktiv zu betätigen."

Doch mit der sonntäglichen Wanderung ist das Klima natürlich nicht gerettet. Das wird nur durch einen grundlegenden Wandel im täglichen Berufsverkehr zu schaffen sein. Gemeinderätin Kristina Sauter (OGL) allerdings sieht diesbezüglich schwarz: "Ich mache mir da aber keine allzu großen Hoffnungen."

Sauter kritisiert: "Für die, die jetzt das Fahrrad für den täglichen Bedarf entdeckt haben, müssten deutlich bessere Bedingungen angeboten werden. Zum Beispiel Fahrradstreifen auf den Hauptstraßen durch die Unterstadt, so wie sie in dem Radverkehrskonzept vorgesehen sind."

Gleich mehrere Maßnahmen geplant

Auf genau dieses Verkehrskonzept verweist die Stadt Horb. So seien dieses Jahr gleich mehrere Maßnahmen geplant. So sollen auf der Brücke an der Dammstraße und an der Bildechinger Steige Markierungen beziehungsweise Piktogramme aufgebracht werden, um die Sicherheit von Radfahrern zu erhöhen. Auch sollen bei den Bahnhöfen in Mühlen, Bittelbronn und in der Kernstadt Fahrradständer errichtet werden.

Ein wichtiges Projekt ist außerdem der Lückenschluss auf dem Heidelberg-Schwarzwald-Bodensee-Radweg zwischen Talheim und Schietingen. Sauter begrüßt den Lückenschluss zwar, doch sei das "allerdings eine Maßnahme für den Radtourismus, weniger für den täglichen Bedarf."

Und nun ist, ebenfalls wegen Corona, die Umsetzung des Radkonzepts fraglich, da angesichts klammer Kassen manche Gemeinderäte gerne hier Einsparungen vornehmen möchten (wir berichteten).

Doch selbst ein erfolgreiches Rad-Konzept allein dürfte in Horb nicht genügen. Um das zu erkennen, genügt derzeit ein Blick aufs Thermometer oder in den verschneiten Garten. Denn nur die Hartgesottenen steigen bei diesem Wetter noch auf dem Drahtesel.

So hat auch Sauter beobachtet: "Mit dem Herbst und Winter meine ich, hat der Radverkehr wieder abgenommen."