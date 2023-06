Auf der Webseite finden Bürger sowie Gäste jede Menge Facts zu dem Projekt, können ihre Meinung äußern und Fragen stellen. Die Adresse ist www.verkehrsversuch2023.de. Oberbürgermeister Christian Ruf lädt alle Bürger ein, aktiv daran teilzunehmen und ihre Meinung einzubringen. „Seien Sie mutig, probieren Sie die neue Verkehrsführung aus und lassen Sie uns gemeinsam Rottweil bewegen.“

Der Verkehrsversuch 2023 sei eine einzigartige Chance für Rottweil, die historische Innenstadt vom Verkehr zu entlasten und eine lebenswerte Umgebung für uns alle zu schaffen, so der OB

Die Webseite bietet verschiedene Rubriken. Hier sind sie erklärt:

So läuft’s

Dieser Abschnitt bietet detaillierte Informationen zur Verkehrsführung während des Verkehrsversuchs. Das Ziel des Versuchs ist es, über einen Zeitraum von gut drei Monaten herauszufinden, ob eine Einbahnstraßenregelung am Friedrichsplatz in Verbindung mit einem Ringverkehr in der Innenstadt und anderen verkehrslenkenden Maßnahmen zu einer spürbaren Entlastung führen und die Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt deutlich verbessern können. Es wird erklärt, dass Autos den Friedrichsplatz nur noch stadtauswärts in Richtung Nägelesgraben befahren dürfen, während Busse und Radfahrer weiterhin in beide Richtungen über den Friedrichsplatz fahren können. Es gibt auch einen Einbahnverkehr in der Waldtorstraße und eine Wendemöglichkeit für Fahrzeuge aus Richtung der Schramberger Straße kommende im Bereich „Am Zwinger“. Die Stadt Rottweil hofft, dass diese Maßnahmen dazu führen, dass Verkehrsteilnehmer vermehrt die Umgehungsstraße nutzen.

#deinemeinungzählt

Um die Auswirkungen des Versuchs zu messen, werden Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger an verschiedenen Stellen elektronisch erfasst. Doch nicht nur objektive Daten sind wichtig: Die Meinung der Bürger, der Besucher, des Handels, des Gewerbes und der Gastronomie spielt eine entscheidende Rolle, so die Stadt. Die Erfahrungen und Rückmeldungen aus dem Alltag seien wertvolle Informationen, um die Maßnahmen dauerhaft zu verbessern. Die Stadt Rottweil lädt alle Interessierten ein, ihre Meinung zum Verkehrsversuch über ein auf der Webseite verfügbares Formular mitzuteilen.

„Unser neuer Friedrichsplatz“

Die Rubrik stellt die geplanten Veränderungen für diesen Bereich vor. Der verkehrsreiche Platz soll sich zu einer lebenswerten Stadt-Plaza entwickeln. Es entsteht Raum zum Verweilen und Bummeln, mit attraktiven Flächen für Außengastronomie und Einzelhandel. Die Fahrspuren werden von fünf auf drei reduziert, wobei zwei Spuren als Haltemöglichkeiten für Busse dienen. In der Zukunft soll der Zentrale Umsteigeplatz verlegt werden. Zudem werden Grünbereiche mit neuen Bäumen und komfortablen Sitzmöglichkeiten geschaffen, um die Aufenthaltsqualität zu steigern.

„Auf dem neuesten Stand“ sowie „Fragen und Antworten“

Um alle stets auf dem Laufenden zu halten, werden regelmäßig Updates auf der Webseite und über die Social Media-Kanäle der Stadt zur Verfügung gestellt. Außerdem wird es eine Rubrik „häufig gestellte Fragen und Antworten“ geben.

Die Webseite ist unter www.verkehrsversuch2023.de abrufbar.