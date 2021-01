Verkehrsverstöße in Oberndorf a. N. Knöllchen gibt es ab diesem Jahr digital

Lesen Sie auch: Entrüstung über Knöllchen für Pflegedienst

In Zukunft werden die Betroffenen nach einem Verkehrsverstoß an ihrem Fahrzeug eine Verwarnung in Form einer Postkarte finden. Diese ist mit einem QR-Code und einem Internet-Link versehen. Damit ist es möglich, sich auf einer Webseite innerhalb einer Frist von sieben Tagen über die Details der Ordnungswidrigkeit zu informieren. So hat der Betroffene auch die Möglichkeit, diese sofort durch Zahlung des Verwarnungsgeldes zu erledigen.

Die Webseite kann durch Eingabe der auf dem Knöllchen angegebenen Internetadresse sowie der Kennung und des Autokennzeichens aufgerufen werden. Alternativ gelangt man auch durch das Einscannen des QR-Codes mit dem Smartphone und der Eingabe des Autokennzeichens zur Webseite.

Kosten werden eingespart

Die Bezahlung sei bürgerfreundlich, betont Andreas Flohr von der IT-Abteilung. So könne zwischen den Bezahlformen PayPal, paydirekt, Giropay oder der Kreditkarte ausgewählt werden. Die erforderlichen Daten werden automatisch übernommen, Ein Klick genügt, und die Angaben werden in der Landessprache des Betroffenen übermittelt, so dass auch nicht deutsch sprechende Verkehrsteilnehmer verstehen, was ihnen vorgeworfen wird.

Neben dem Online-Knöllchen beinhaltet das neue System auch die Online-Anhörung. So kann der Betroffene Tatbestände und Fotos einsehen und die Angaben zum Vorgang auch elektronisch mitteilen. Die Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes werden dadurch entlastet. Druckerkosten werden ebenso eingespart wie Papier- und Portokosten. Zudem bleibt der Datenschutz gewahrt. Aufgrund des fehlenden Kfz-Kennzeichens berge das Online-Knöllchen kein Risiko für den Betroffenen. Durch die individuellen Zugangsdaten für das Portal werde eine eindeutige Identifizierung und somit viel Sicherheit gewährleistet.