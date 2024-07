Zügig und harmonisch verlief die ordentliche Mitgliederversammlung des Verkehrsvereins Weitingen im Schützenhaus Weitingen.

Kassiererin Nicole Lehmann berichtete von einem leichten Rückgang der Vereinsfinanzen, hauptsächlich verursacht durch die Anschaffung des neuen Vereins-Notebooks sowie den Ausflug und das Grillfest, die beide anstelle des coronabedingt ausgefallenen 50-jährigen Vereinsjubiläums angeboten wurden und bei den Mitgliedern sehr gut ankamen.

Lesen Sie auch

Der Verkehrsverein zählt 61 Mitglieder

Finanziell positiv war das zum zweiten Mal durchgeführte Kuttel-Essen in der kleinen Markthalle, das einen ordentlichen Gewinn abwarf. Daneben erzielte man Mieteinnahmen von der Waldhütte. Die Mitgliederzahl ist unverändert bei 61. Lore Scheurer, die mit Marion Rainer die Kasse geprüft hatte, war mit Nicole Lehmanns Arbeit voll und ganz zufrieden.

Schriftführer Harald Mattenschlager berichtete über die vergangene Hauptversammlung. Seither gab es vier Sitzungen des Vereinsausschusses. Zum zweiten Mal wurde das Kuttel-Essen unter der Regie des Vorsitzenden Ingo Göring als Chefkoch organisiert, das viele Gäste in die Markthalle lockte.

Sehr gelungen waren das Grillfest im August sowie der Vereinsausflug mit Weinprobe in Durbach im vergangenen Herbst. An der traditionellen Winterwanderung beteiligten sich rund 20 Mitglieder und feierten den Jahreswechsel in gemütlicher Runde im Gasthaus Löwen in Rohrdorf.

Frithjof Nolte und Hans Rainer berichteten, dass die Vermietung der Waldhütte aktuell gut laufe. Vorsitzender Ingo Göring bedankte sich bei den Mitgliedern und Helfern.

Bei dem erfolgreichen Kuttelessen sei ihm wichtig gewesen, als Verein präsent zu sein. Der stellvertretende Ortsvorsteher Karl Fidaschek leitete die Wahl des ersten Vorsitzenden. Fidaschek sprach den Dank der Gemeinde aus, vor allem für die Arbeit und Organisation rund um die Waldhütte und deren Vermietung.

Das Ergebnis der regulär anstehenden Wahlen

Wiedergewählt wurden für zwei Jahre: Erster Vorsitzender Ingo Göring, Beisitzerinnen Margitt Dalaker und Maja Schiebel, Wanderwartin Marion Rainer, Hüttenwart Frithjof Nolte, Vermietung Waldhütte: Hans Rainer .

Für ein Jahr gewählt wurden: Schriftführer Harald Mattenschlager, Kassenprüferinnen Marion Rainer und Ute Fidomski.

An Terminen stehen an: Grillfest bei Elmar Nägele am 10. August, Arbeitseinsätze an der Waldhütte (nach Ankündigung und Wetterlage), Kuttelessen im November und die Winterwanderung am 28. Dezember.