1 Schüler fahren im Juni, Juli und August für jeweils 9 Euro durch den Landkreis. Foto: Swen Pförtner/dpa

Eltern schulpflichtiger Kinder dürften in den vergangenen Wochen schon gerätselt haben: ein 9-Euro-Ticket? Was bedeutet das denn für die teuere Monatskarte des Nachwuchses?















Kreis Rottweil - Ein Beispiel: Wer zwei schulpflichtige Kinder hat, die täglich durch einige Zonen des Verkehrsverbunds Rottweil zur Schule fahren müssen, bezahlt monatlich zusammen mehr als 80 Euro für die Monatskarten. Kann ich die nun in das 9-Euro-Ticket tauschen? Und wie funktioniert das Ganze?

Während unsere Redaktion dazu beim Landratsamt nachfragt, trudelt am Montagnachmittag die Pressemitteilung des Verkehrsverbundes Rottweil (VVR) zum 9-Euro-Ticket ein. Die gute Nachricht: Die Schülermonatskarten werden laut VVR automatisch für die Monate Juni, Juli und August in 9-Euro-Tickets umgewandelt.

Eltern müssen sich um nichts kümmern

Der VVR erklärt: "Wer eine VVR-AboCard oder eine Schülermonatskarte im VVR-Listenverfahren hat, muss sich um nichts kümmern; in beiden Fällen wird die Fahrkarte automatisch zum 9-Euro-Ticket und es werden für die drei Monate nur jeweils 9 Euro berechnet." Das bedeutet für Familien eine teilweise deutliche Ersparnis. Weiter lautet die Info: "Die Mitnahmeregelungen für Inhaber von VVR-AboCards bleiben im VVR-Tarifgebiet bestehen. Ebenso gelten die ab September 2022 gültigen VVR-MonatsCards-Schüler wie immer bereits ab dem ersten Ferientag der Sommerferien mit der bekannten Schülerfreizeitregelung. Beide Regelungen gelten mit den bestehenden AboCards/MonatsCards jedoch nicht deutschlandweit, hierzu ist ein separates 9-Euro-Ticket notwendig."

Sprich: Was die automatische "Umwandlung" der Monatskarte in ein 9-Euro-Ticket betrifft, so ist dies eine Light-Version und betrifft weitgehend die Abrechnung – bis an die Ostsee kann man damit in den Ferien nicht fahren.

Grundsätzlich. so erinnert der VVR, richte sich das Angebot des 9-Euro-Tickets an alle Personen (Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren), egal ob Sie schon ÖPNV-Kunden sind oder nicht. "Es gilt bundesweit in öffentlichen Nahverkehrsmitteln wie Linienbussen, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen, teilweise auch Fähren, sowie im regionalen Schienenverkehr in S-Bahnen, Regionalbahnen (RB) und Regionalexpress- Zügen (RE) in der 2. Klasse. Die Möglichkeit, gegen Zuschlag in der 1. Klasse zu fahren, besteht nicht."

In den Kundencentern und an den Automaten erhältlich

Und wo bekomme ich das 9-Euro-Ticket im Kreis Rottweil? Für alle Interessierten im Landkreis ist das 9-Euro-Ticket für Juni ab sofort in den VVR- KundenCentern in Rottweil und Schramberg in den Bussen, sowie an den Schaltern und Automaten der Deutschen Bahn sowie im DB-Navigator erhältlich, teilt der Verkehrsverbund mit. Der Verkaufsstart an den Ringzugautomaten sei für den 25.Mai geplant. Außer im Mai gelte das 9-Euro-Ticket immer für den Kalendermonat, in dem es gekauft wird, unabhängig vom Kaufdatum.

Und: Für den Zeitraum des 9-Euro-Tickets sind im VVR keine Gruppenanmeldungen möglich.

