Verkehrsunfallstatistik: So viele Menschen starben 2025 auf Ortenauer Straßen

Mehr Menschen haben 2025 im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg ihr Leben auf der Straße verloren – die Zahl stieg erstmals seit 2021 wieder an.
Im Schnitt krachte es zwei Mal pro Stunde – fast 50 Verkehrsunfälle täglich verzeichnete das Polizeipräsidium Offenburg 2025 in der Ortenau, dem Landkreis Rastatt und in Baden-Baden. In der Konsequenz lassen sich fast acht Verletzte pro Tag aus der Verkehrsunfallstatistik herauslesen. Die Zahlen stellte Polizeipräsident Jürgen Rieger gemeinsam mit Martin Plate, Leiter der Schutzpolizei, und Polizeihauptkommissar Tobias Dohl am Freitagnachmittag vor.