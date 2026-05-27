Nach dem schweren Zusammenprall mit einem Auto im nordrhein-westfälischen Dinslaken ist auch das zweite lebensgefährlich verletzte Kind gestorben. Der Zwölfjährige erlag wie zuvor schon ein gleichaltriger Junge in einem Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Behörden mitteilten.







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Dinslaken - Nach dem schweren Zusammenprall mit einem Auto im nordrhein-westfälischen Dinslaken ist auch das zweite lebensgefährlich verletzte Kind gestorben. Der Zwölfjährige erlag wie zuvor schon ein gleichaltriger Junge in einem Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Behörden mitteilten.