„Verkehrsunfall“ mit vier Autos: So lief die Jahresabschlussübung der Feuerwehr Mahlberg

9 Verletzte aus vier Autowracks galt es für die Feuerwehr bei der Übung in Orschweier zu bergen. Foto: Decoux/Sandra Decoux

Die Jahresabschlussübung der Feuerwehr Mahlberg stand ganz im Zeichen der technischen Hilfeleistung. Die Übungsannahme: Gleich vier Fahrzeuge waren zusammengestoßen. Die Insassen waren zum Teil eingeklemmt und auf Rettung angewiesen.









Samstagnachmittag im Ortsteil Orschweier: Vier Fahrzeuge stoßen an der Kreuzung Hauptstraße-Vogesenblick zusammen. An allen Autos entstand Totalschaden. Personen waren in den Unfallfahrzeugen eingeklemmt und konnten sich nicht selbst aus den kaputten Autos befreien. Ein Wagen war umgestürzt und lag auf der Seite, ein anderer war völlig zerbeult an einem Baum gelandet und auf ein drittes Auto war ein Baum gestürzt. Insgesamt zehn zum Teil schwer verletzte Personen galt es auf dem schnellsten Weg aus den Wracks zu retten. Ein Szenario, das glücklicherweise kein Ernstfall, sondern die Übungsannahme für die Jahresabschlussübung der Feuerwehr Mahlberg war.