Verkehrsunfall in Weil am Rhein: Unfall mit Sattelzug

Die Verkehrspolizei in Weil am Rhein sucht Zeugen.

Zu einem Unfall mit einem rückwärtsfahrendem Sattelzug ist es am Mittwoch gegen 11.20 Uhr an der Kreuzung Alte Straße/Im Kränzliacker/Neudorfer Straße gekommen.

Laut Mitteilung der Polizei befuhr der 33-jährige Fahrer des Sattelzuges die Alte Straße vom Kreisverkehr kommend, bog nach links in die Straße „Im Kränzliacker“ ein und setzte anschließend zurück, da er wenden wollte.

Ein 60-jähriger Autofahrer befuhr die Alte Straße in Richtung Kreisverkehr und wollte wohl hinter dem sich zwischenzeitlich im Kreuzungsbereich befindlichen rückwärtsfahrenden Sattelzug durchfahren.

Im weiteren Verlauf kam es zum Zusammenstoß mit dem Auflieger des Sattelzuges und dem Auto.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 11 000 Euro geschätzt.

Zur Unfallzeit soll ein hohes Verkehrsaufkommen geherrscht haben. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein bittet mögliche Zeugen sich unter Tel. 07621/980 00 zu melden.