Verkehrsunfall in Lahr: 53-Jähriger kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Verkehrsunfall in Lahr

1 Die Polizei hat von einem schweren Unfall in Lahr berichtet. Foto: dpa

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr zwischen Kippenheimweiler und Nonnenweier gekommen.









Laut Mitteilung der Polizei war ein 81-Jähriger auf der Kreisstraße K 5368 unterwegs und wollte nach links auf die K 5342 abbiegen. Dabei soll der Senior nicht beachtet haben, dass er Vorfahrt gewähren musste. In der Folge kollidierte er mit einem 53-jährigen Fahrer, der zuvor noch versucht haben soll, dem 81-Jährigen auszuweichen, heißt es weiter. Der 53-Jährige kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem Bach zum Stehen. Glücklicherweise blieben laut Polizei sowohl der Senior als auch der 53-jährige Mann unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 17 000 Euro.