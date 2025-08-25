Verkehrsunfall bei Todtnau: Kollision mit Leitplanke

1 Die Polizei wurde zu einem Motorradunfall gerufen. (Symbolbild) Foto: Maximilian Müller Ein Motorradfahrer wird schwer verletzt. Hubschrauber ist im Einsatz.







Ein Motorradfahrer ist von der Landstraße abgekommen und mit einer Leitplanke kollidiert, heißt es in einer Polizeimeldung. Der Unfall ereignete sich bereits am Freitagabend kurz vor 20 Uhr. Ein 39-jähriger Motorradfahrer befuhr die Landstraße 151 von Präg kommend in Richtung Hochkopf und kam aus hier nicht bekannten Gründen nach einer Kurve von der Fahrbahn ab. In der Folge stieß er mit seinem Motorrad mit einer Schutzplanke zusammen. Aufgrund des Verdachtes einer Rückenverletzung wurde der 39-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital in die Schweiz geflogen. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro beziffert.