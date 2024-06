Das Bild, dass sich den Rettungskräften vor Ort geboten haben muss, ist sicherlich nicht leicht zu verarbeiten. Die beiden Fahrzeuge sind total demoliert, die Insassen – darunter insgesamt vier Kinder – sind schwer verletzt. Eine Frau, deren Bein im Unfallwagen eingeklemmt ist, muss von der Feuerwehr befreit werden.

Wie Sven Haberer, Kreisfeuerwehrsprecher, am Unfallort erklärt, seien die beiden Fahrzeuge auf Höhe der Ausfahrt Lauffen im Begegnungsverkehr frontal zusammengestoßen. In dem einen Unfallfahrzeuge seien zwei Erwachsene und zwei Kinder im Teeniealter gesessen, in dem anderen Auto eine Frau und zwei Kinder, vermutlich unter acht Jahre. Sie alle seien in die umliegenden Krankenhäuser und Kliniken gebracht worden – teils mit den beiden Rettungshubschraubern Christoph 11 und Christoph 54.

Die B27 musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Foto: Alt

An der Unfallstelle war nach der Alarmierung gegen 15 Uhr ein Großaufgebot an Rettungskräften geboten. Neben der Polizei waren fünf Fahrzeuge der Feuerwehr mit 23 Einsatzkräften und sechs Rettungswagen sowie fünf Notärzten und einem leitenden Notarzt an der Einsatzstelle. Die Einsatzleitung hatte der Kommandant der Deißlinger Feuerwehr Fabian Frank. Der Rottweiler Stadtbrandmeister Frank Müller war als stellvertretender Kreisbrandmeister vor Ort.

Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Foto: Alt

Die Bundesstraße war wegen des Unfalls und der zum Teil massiven Verschmutzung durch verschiedenen Betriebsflüssigkeiten, die als Folge des Unfalls ausgetreten sind, für mehrere Stunden gesperrt.