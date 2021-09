Auch Fußgänger werden in der Färberstraße geblitzt

1 14 Tage stand der Blitzeranhänger in der Villinger Färberstraße und hat neben Fahrzeugen auch Fußgänger geblitzt. Foto: Eich

Dass ein Blitzeranhänger zur Unterhaltung von Kneipengängern beiträgt, das dürfte es nicht sonderlich oft geben – in der Färberstraße war dies jedoch der Fall. Während Fußgänger sich haben blitzen lassen, sahen nur wenige Autofahrer "rot".

VS-Villingen - Freitagabend zwischen dem Gasthaus Ott und dem Hausverbot. Eine Gruppe junger Partygänger feuert zwei Fußgänger an, die in der Kneipenmeile zum Duell antreten: Auf die Plätze, fertig los – uuund geblitzt! Denn der Blitzeranhänger "Enforcement Trailer" stand für 14 Tage in der Villinger Färberstraße. Nun zieht die Stadtverwaltung Bilanz.

