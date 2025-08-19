Verkehrsüberwachung in Basel: Basler Regierung soll Blitzer-Bußen zurückzahlen

Ein halbstationärer Blitzer auf der A 2 in Basel hat rund 2100 Autofahrer ins Visier genommen. Die Blitzer-Aktion beschäftigt jetzt die Politik.
Ein halbstationärer Blitzer auf der A 2 in Basel hat binnen 16 Tagen rund 2100 Autos abgelichtet: Insgesamt kamen 525 000 Franken zusammen. Der Blitzer hatte alle Autofahrer erfasst, die die Verkürzung der Einspurstrecke vor der Schwarzwaldbrücke in Richtung Deutschland in der ersten Juni-Hälfte missachtet haben. Die Sperrung war mittels roter Kreuze über dem Kopf signalisiert.