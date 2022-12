Neues Werk in Ungarn Boysen-Boss: Haben Ihre Kritiker Recht, Herr Geisel?

Die Boysen-Gruppe aus Altensteig ist bekannt für die Abgastechnik bei Verbrennermotoren. Doch davon will sie weg. In Ungarn entsteht ein Werk, das Batteriegehäuse für E-Autos herstellt. Ein Schritt in die Zukunft?