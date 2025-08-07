Verkehrssünder werden geblitzt: Blitzer generiert mehr als eine halbe Million Franken

1 Wer in Basel geblitzt wird, muss mit saftigen Bußen rechnen. Foto: Michael Werndorff Ein halbstationärer Blitzer auf der A 2 in Basel hat binnen 16 Tagen mehr als 2000 Autos vor die Linse gekriegt: Insgesamt kamen 525 000 Franken zusammen.







Ein halbstationärer Blitzer auf der A2 in Basel hat vom 1. bis zum 16. Juli alle Fahrzeuge in Richtung Deutschland erfasst, die die Verkürzung der Einspurstrecke vor der Schwarzwaldbrücke missachtet haben. Temposünder wurden laut Kantonspolizei Basel-Stadt explizit nicht geahndet. Der Blitzer war im Dauereinsatz: Etwa 2100 Verkehrsteilnehmer haben im besagten Zeitraum die durch digitale Anzeigetafeln markierte Sperrung des Fahrstreifens nicht beachtet. Die Buße beträgt 250 Franken. Damit hat der Blitzer 525 000 Franken in die Kantonskasse gespült.