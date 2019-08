Verkehrssünder Handy am Steuer: 2019 bereits 3548 Verstöße

Nein, meint Polizeipressesprecher Michael Aschenbrenner. Mobiltelefone am Steuer seien zwar generell ein Faktor bei Unfällen, aber eben nur einer von vielen. Zu den häufigsten Unfallursachen zählten überhöhte Geschwindigkeit oder generelle Unachtsamkeit des Fahrers. Auch die allgemeine Alterung der Gesellschaft spiele eine Rolle. Schwächeanfälle seien keine Seltenheit, erklärt der Polizeisprecher. Erfreulicherweise gehe indes das Fahren unter Alkoholeinfluss zurück.

Trotzdem: Im Jahr 2019 wurden zwischen Januar und Juli allein im Bereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen insgesamt 3548 Verstöße mit Handy am Steuer festgestellt, zitiert Aschenbrenner die Statistik. Pro Tag wurden also im Schnitt rund 16 Verstöße festgestellt. Der Pressesprecher appelliert an alle Autofahrer: "Handy weg!"

Ein Problem sei es für die Polizei, den Fahrern die Handynutzung überhaupt nachzuweisen. Die Beamten müssen dafür Foto- oder Videomaterial zum Fall sammeln, um später stichhaltige Beweise zu haben. Auf der Autobahn werde hierzu beispielsweise das Fahrzeug des jeweiligen Übeltäters überholt, um Fotos zu schießen, erklärt der Pressesprecher. Zudem seien Zivilstreifen unterwegs und kontrollierten auf Verstöße. Die Verkehrspolizei, aber auch Streifen der Reviere, sind angehalten, Vergehen konsequent zu ahnden.