„Verkehrssünder“ auf zwei Rädern: So zieht die Stadt Lahr geblitzte Radfahrer zur Rechenschaft

Weil sie sich in einer Spielstraße absichtlich blitzen ließen, sorgten Jugendliche in Mietersheim für Ärger. Die Stadt erklärt, wie sie geblitzte Radfahrer ausfindig macht.
Es war ein Aufregerthema der jüngsten Mietersheimer Ortschaftsratssitzung: Im verkehrsberuhigten Bereich im Blockschluck, im Volksmund auch Spielstraße genannt, hatten zahlreiche Fahrradfahrer den Blitzer ausgelöst – oft mutwillig und gepaart mit dem Zeigen von obszönen Gesten und anderem. Dementsprechend verärgert zeigte sich Ortsvorsteherin Diana Frei. „Unterste Schublade“ sei dieses Verhalten, sagte sie.