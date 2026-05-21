Der Anteil der Fahrzeuge mit erheblichen oder gefährlichen Mängeln ist in den vergangenen beiden Jahren stark gestiegen. Und selbst sehr junge Busse sind oft unsicher.
Berlin - Fast jeder fünfte bei einem der TÜVs geprüfte Reise- oder Linienbus ist zuletzt bei der Hauptuntersuchung durchgefallen. In den Jahren 2024 und 2025 hatten 19,2 Prozent der untersuchten Fahrzeuge erhebliche oder gefährliche Mängel, wie der TÜV-Verband mitteilte. Das waren 5,1 Prozentpunkte mehr als in den beiden Jahren davor.