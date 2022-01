Schotter sorgt für Unmut Neuer Belag vermiest Ausflug auf Neckartalradweg

Der Neckartalradweg erfreut sich großer Beliebtheit. Während einige sich mit Radfahren oder Joggen fithalten, nutzen andere den Weg für einen entspannten Spaziergang. Doch ein neuer Schotterbelag auf einem Teilabschnitt in Oberndorf vermiest so manchem den Ausflug in die Natur. Wir haben uns dort umgeschaut.