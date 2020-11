Verkehrssicherheit in Schramberg Neuer Blitzer ist bald scharf

Vorsicht ab Dezember

Wer also nicht als Erstes in die neue Radarfalle tappen möchte, sollte ab Dezember vorsichtig fahren. Denn ab Beginn des neuen Monats kann das neue Fahrzeug überall im Stadtgebiet eingesetzt werden, also sowohl in Schramberg, Sulgen, Tennenbronn, Waldmössingen oder Heiligenbronn - und zwar an jeder Stelle, wo eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist, sowohl inner- als auch außerorts.