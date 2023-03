Verkehrssicherheit in Rottweil

1 Im Alter kann das Autofahren immer gefährlicher werden. Foto: Wolfram Kastl/dpa

Mehr als 3200 Verkehrsunfälle ereignen sich in einem Jahr im Landkreis Rottweil. Könnte eine erneute Fahrprüfung für Personen ab 70 Jahren die Zahl an Unfällen minimieren?









Der Führerschein bedeutet für viele Menschen Freiheit und Autonomie, vor allem in den ländlichen Regionen. Für Senioren kann aber bereits die Fahrt zum Supermarkt zur Gefahr werden, wenn etwa die Reaktionsfähigkeit oder die Sehkraft im Alter abnehmen. Ob Oma und Opa sich noch hinters Steuer setzen, dass liegt in Deutschland aktuell noch in der eigenen Abwägung. Doch das soll sich laut einem Gesetzesentwurf der EU schon bald ändern.