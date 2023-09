Wer sein Grundstück eingrünen will oder bepflanzt hat, muss auf ausreichend Abstand zu Straßen und Gehwegen achten. Darauf weist die Stadt Freudenstadt in einer Mitteilung hin.

In jüngster Zeit habe die Zahl der Beschwerden zugenommen, dass in den Gehweg eingewachsene Hecken und Sträucher die Begehbarkeit und Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigen. Des Weiteren würden vermehrt Beeinträchtigungen durch Äste und Zweige gemeldet, die in den Straßenbereich hineinragen.

Entlang öffentlicher Straßen seien Bäume, Hecken und Sträucher so zurückzuschneiden, dass folgendes Lichtraumprofil frei bleibt: Höhe 2,50 Meter bei Geh- und Radwegen bis zur Grundstücksgrenze, Höhe 4,50 Meter bei Fahrbahnen zuzüglich eines beidseitig einzuhaltenden Sicherheitsstreifens von 50 Zentimetern. Der Rückschnitt darf laut Naturschutzgesetz lediglich zwischen dem 1. Oktober und dem 1. März vorgenommen werden.

Sollten die notwendigen Auslichtungen und Rückschnitte zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit von den Grundstückseigentümern nicht ausgeführt werden, sei die Stadt als Straßenbaulastträger berechtigt, die für die Verkehrssicherheit notwendigen Auslichtungen auf Kosten des Eigentümers vornehmen zu lassen.