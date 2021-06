1 So sollen die Innenringe aussehen. Foto: Rödder

Albstadts Kreisverkehre sollen sicherer werden – vor allem für Radfahrer. Jana Rödder, die städtische Verkehrsplanerin, hat in der jüngsten Sitzung des Technischen und Umweltausschusses ein Konzept für "Innenringe" im Kreisverkehr vorgestellt, das nach und nach umgesetzt werden soll.

Albstadt - Der große Kreisverkehr am Südausgang des Tunnels hat bereits einen solchen Ring; weitere Beispiele, die Rödder präsentierte, waren die beiden Kreisverkehre in der Ebinger Gymnasiumsstraße, die zwei Kreisverkehre unter dem Ebinger Malesfelsen, die beiden Kreisel in der Truchtelfinger Ortsdurchfahrt und der am Ebinger Eisplatz.

Das Grundprinzip ist einfach: In einem Kreisverkehr mit einer sieben Meter breiten Fahrbahn kann der Autofahrer der Versuchung, den Radfahrer vor ihm zu überholen, schwerlich widerstehen.

Damit es ihm leichter fällt, standhaft zu bleiben und langsam zu fahren, wird die Stadt die Fahrbahnbreite künstlich verringern, und zwar durch die erwähnten Innenringe. Die sind 1,75 bis zwei Meter breit, sodass im Regelfall noch etwa fünf Meter für die Fahrbahn übrig bleiben, und durch eine einfache Markierung bezeichnet.

Bei fünf Metern Fahrbahnbreite, so das planerische Kalkül, wird es sich jeder verantwortungsvolle Autofahrer zweimal überlegen, ob er sich, bei 1,50 Metern Mindestabstand, auf ein Überholmanöver einlassen möchte – und dann lieber darauf verzichten. Besonders, wenn sich der Radfahrer – was ihm Jana Rödder ausdrücklich empfiehlt – zur Straßenmitte hin orientiert.

Und wenn die Autofahrer uneinsichtig sind? Dann will die Stadt noch einen draufsetzen und die profanen Fahrbahnmarkierungen durch summende ersetzen. Ja, warum dann nicht gleich, wurde aus dem Gremium gefragt. Weil die Stadt hofft, dass es auch ohne das geht – die summenden Streifen kosten nämlich nicht nur Geld, sondern machen auch ordentlich Lärm. Wohl kaum zur Freude der Anwohner.