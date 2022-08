2 Was für’s Auge: An Horbs "Dschungel-Brücke" sind ringsherum eine Vielzahl von Verkehrsschildern angebracht – auch für Radfahrer. Foto: Gezener

Die Verkehrsschilder entlang der Christophorusbrücke können bei ortsunkundigen Autofahrern zum Teil für Verwirrung sorgen. Was hat es mit dem Tempo-50-Schild und dem U 40-Schild auf sich?















Horb - Da steht es immer noch: das Tempo-50-Schild auf der Christophorusbrücke von der Neckarstraße aus kommend. Doch warum wird ausgerechnet hier, wo es in den "Schilder-Dschungel" und auf die Ampelkreuzung zugeht, die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 30 auf 50 erhöht?

Auf der Brücke keine rechtliche Begründung für Tempo 30

Dazu erklärt Horbs Stadtsprecherin Inge Weber auf Anfrage unserer Redaktion: "Die Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h erfolgte aufgrund der vom Gemeinderat beschlossenen Lärmaktionsplanung." Diese setze voraus, "dass innerhalb des geschwindigkeitsreduzierten Bereiches Bewohner von hohen Lärmwerten betroffen sind. Nachdem dort keine Wohngebäude mehr vorhanden sind, endet die Geschwindigkeitsbeschränkung zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm, weshalb es auch keine rechtliche Begründung für Tempo 30 gibt."

Mindestmaß an Kenntnis der Verkehrsregeln erforderlich

Und unter welchen Bedingungen könnten oder sollten Autofahrer auf der Christophorusbrücke mit Tempo 50 auf die Ampel zufahren? Dazu Inge Weber: "Nachdem die Straßenverkehrsordnung (StVO) innerhalb Orts eine Geschwindigkeit von 50 km/h vorschreibt, gilt diese für alle Situationen, auch vor einer Lichtsignalanlage. Ergänzend zu dieser Information wird jeder Fahrlehrer auf eine der Grundregeln der StVO hinweisen, die besagt, dass Verkehrsteilnehmende nur so schnell fahren dürfen, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird und innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann."

Inge Weber weist zudem darauf hin, dass das Führen eines Fahrzeugs "ein Mindestmaß an Eigenverantwortung und Kenntnis der Verkehrsregeln" voraussetze.

Wo fängt die U 40 an und wo hört sie auf?

Und dann ist da ja noch das blaue, mit einem Linkspfeil versehene U40-Schildchen, das von der Neckarstraße aus auf die Christophorusbrücke fahrend zunächst mit einem roten "X" durchgestrichen ist, etwa 50 Meter weiter an der Ampelkreuzung dann aber doch ausgeschildert ist. Was hat es mit der U 40 auf sich?

Die Pressestelle des RP Karlsruhe teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit: "Die U 40 beschreibt den Verlauf einer Bedarfsumleitung. Diese sind dauerhaft zwischen den Anschlussstellen der Autobahnen ausgeschildert. An ihnen können sich die Verkehrsteilnehmer orientieren, wenn sie einem Stau auf der Autobahn ausweichen." Die U 40 verläuft demnach "von der Anschlussstelle Rottenburg bis zur Anschlussstelle Horb und führt über die B 28, vorbei an Ergenzingen, über Eutingen und Bildechingen nach Horb, wo sie über die B 32, vorbei an Nordstetten an der Anschlussstelle Horb endet."

Ist dem Schild die Auskreuzung abgefallen?

Biegt man an der Ampelkreuzung auf der Christophorusbrücke links in die B 32 hinein, stellt man nach etwa 200 Metern fest, dass dort die Weiterfahrt in Richtung Nordstetten verboten ist. War das U 40-Schildchen mit Linkspfeil an der Ampelkreuzung also "fehl am Platz"?

Dazu die Pressestelle des RP Karlsruhe: "Das Hinweisschild für die Umleitungsstrecke U 40 sollte generell durchgestrichen sein." Denn die U 40 führe, "wie vorab angekündigt in die U 42. Bei dem angesprochenen U 40-Zeichen ist vermutlich die Auskreuzung abgefallen. Die Wiederanbringung wird veranlasst und wir danken für den Hinweis."