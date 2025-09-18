Verkehrsregel in Altheim: Wie man ohne Strafzettel auf der Straße parkt

In Altheim gilt: Nicht auf dem breiten Gehweg, sondern direkt auf der Straße parken – wer das beachtet, entgeht einem Strafzettel vor dem alten Schulhaus.
Diese Entscheidung der Verkehrsbehörden erscheint kurios: Da in letzter Zeit in Altheim vor dem Gebäude Bahnhofstraße 1, dem alten Schulhaus, in dem unter anderem das DRK und die Narrenzunft untergebracht sind, immer mal wieder Strafzettel verteilt wurden, weil die Autofahrer zum Teil auf dem Gehsteig parkten, stellte die Ortsverwaltung auf Anregung von Rat Hans-Peter Schmid hin den Antrag auf Ausweisung von zwei Parkflächen auf dem Randstein vor dem Gebäude.