Verkehrsregel in Altheim: Wie man ohne Strafzettel auf der Straße parkt

In Altheim gilt: Nicht auf dem breiten Gehweg, sondern direkt auf der Straße parken – wer das beachtet, entgeht einem Strafzettel vor dem alten Schulhaus.

Diese Entscheidung der Verkehrsbehörden erscheint kurios: Da in letzter Zeit in Altheim vor dem Gebäude Bahnhofstraße 1, dem alten Schulhaus, in dem unter anderem das DRK und die Narrenzunft untergebracht sind, immer mal wieder Strafzettel verteilt wurden, weil die Autofahrer zum Teil auf dem Gehsteig parkten, stellte die Ortsverwaltung auf Anregung von Rat Hans-Peter Schmid hin den Antrag auf Ausweisung von zwei Parkflächen auf dem Randstein vor dem Gebäude.

Dies auch vor dem Hintergrund, dass vor dem Gebäude ein recht breiter Gehweg vorbeiführt und die Fußgänger durch die parkenden Fahrzeuge in keiner Weise behindert würden.

Die Verkehrsbehörde hat die Voraussetzungen geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass an dieser Stelle kein Randsteinparken angeordnet werden kann. Dagegen darf man direkt auf der Straße parken.

Unsere Empfehlung für Sie Windkraft in Horb „Unsere Meinung hat im Zweifelsfall kaum Gewicht“ In öffentlicher Sitzung nahm der Altheimer Ortschaftsrat die zweite Auslegung der Beteiligung an den Teilregionalplänen Windenergie für den Bereich Nordschwarzwald zur Kenntnis.

Fahrbahn ist breit genug

„Nach Rücksprache mit dem Leiter der Bußgeldstelle, Herrn Tesch, ist es vor dem Gebäude Bahnhofstraße 1 zulässig, am Fahrbahnrand zu parken, da die Restfahrbahnbreite gegeben ist. Insofern kann und soll diese Möglichkeit in Anspruch genommen werden und Parkende würden nicht sanktioniert werden“, las Ortsvorsteherin Sylvia Becht ihrem Gremium vor.

Also ja nicht mit einem Reifen auf den Bürgersteig kommen, sondern mitten auf der Straße parken. Das ist erlaubt und verhindert eines der unbeliebten Knöllchen, so die Essenz aus dieser Geschichte.