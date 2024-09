Verkehrsprognose: Autobahn GmbH rechnet mit Staus zu Beginn der Herbstferien

1 Volle Straßen zu Beginn der Herbstferien: Die Autobahn GmbH des Bundes rechnet mit Stau. Foto: Marijan Murat/dpa

In zwei Bundesländern beginnen am Wochenende die Herbstferien. Auf deutschen Autobahnen könnte es deshalb wieder etwas voller werden.









Berlin - Wegen des Beginns der Herbstferien rechnet die Autobahn GmbH des Bundes am Wochenende mit vollen Straßen. Besonders auf den Hauptreiserouten in die Alpen, Mittelgebirge und an die Küsten dürfte es viel Verkehr geben, wie das Unternehmen mitteilte. Betroffen sind dabei unter anderem Autobahnen in den Bundesländern Hamburg, Schleswig-Holstein, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Thüringen und Sachsen-Anhalt starten am Wochenende als Erstes in die Herbstferien.