Verkehrsproblem Schramberg: Gefährliches Einbiegen in die B 462

Trotz Kontrollen bleibt das Problem: In Schramberg behindern Busse im Halteverbot die Sicht.
Für Busse von Unternehmen, die im Linienverkehr fahren, und für Reisebusse gibt es nicht viele ausgewiesene Parkplätze in Schramberg. Ein solcher befindet sich am Anfang der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Schiltach, ungefähr unterhalb des Neubaus der Kita Don Bosco. Laut Ausschilderung dürfen dort Busse parken. Zwischen Linien- oder Reisebussen wird dabei nicht unterschieden. Gegenüber auf der anderen Straßenseite liegen das Museum und daneben das Polizeirevier.