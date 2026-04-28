Verkehrsproblem Schramberg: Gefährliches Einbiegen in die B 462

Für Busse von Unternehmen, die im Linienverkehr fahren, und für Reisebusse gibt es nicht viele ausgewiesene Parkplätze in Schramberg. Ein solcher befindet sich am Anfang der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Schiltach, ungefähr unterhalb des Neubaus der Kita Don Bosco. Laut Ausschilderung dürfen dort Busse parken. Zwischen Linien- oder Reisebussen wird dabei nicht unterschieden. Gegenüber auf der anderen Straßenseite liegen das Museum und daneben das Polizeirevier.

Keine ausreichende Sicht Im gebührenden Abstand von der Einmündung des Grafenwegs in die Bahnhofstraße steht ein Halteverbotsschild. Ab da darf kein Bus mehr halten, geschweige denn parken. Weil trotz des Halteverbots dort regelmäßig ein Bus abgestellt werde – oft auch abends nach dem Ende der Schicht -, haben sich Anwohner wegen des daraus entstehenden Sicherheitsproblems mit Bildern an unsere Redaktion gewandt: Wer aus dem Grafenweg in die Hauptstraße einfahren will, habe dann keine ausreichende Sicht, vor allem beim Linksabbiegen, was immer wieder zu gefährlichen Situationen führe.

Auch sollten die Parkplätze besser für Touristenbusse deklariert sein und nicht als Dauerabstellplätze für Linienbusse dienen. Die könne man doch auch im Industriegebiet an der Geißhalde abstellen, so der Hinweis aus der Bevölkerung.

Städtische Kontrollen

Wir haben bei der Stadt angefragt, ob Kontrollen am Busparkplatz in der Bahnhofstraße stattfinden und ob das auch abends der Fall ist. „Ja, die Kolleginnen und Kollegen des Gemeindevollzugsdienstes kontrollieren dort regelmäßig, auch abends“, versicherte Pressereferent Hannes Herrmann. Außerdem habe die Abteilung öffentliche Ordnung bereits Kontakt mit den betreffenden Busunternehmen aufgenommen und darum gebeten, die Fahrer auf das Halteverbot hinzuweisen. „Die Bus-Parkplätze sind allgemein für Busse ausgeschildert, nicht explizit für touristische Reisebusse“, ergänzte Herrmann.

Schon mehrfach Thema

Dass es für Busse von Unternehmen, die für die SBG fahren, nicht genug ausgewiesene Parkplätze in Schramberg gibt, ist immer wieder Thema.

Bereits im Frühjahr 2021 hatte ein Gemeinderat der Freien Liste im Ausschuss Umwelt und Technik den Vorschlag gemacht, das Gelände der ehemaligen Firma Matt am Rappenfelsen auf der linken Seite der Bundesstraße 462 zum Abstellen und bei Pausen der Fahrer zur Verfügung zu stellen. Das wurde vom Straßenbauamt allerdings nicht befürwortet.