Raser rasen noch immer am Bahnhof – Anwohner sind verzweifelt

Verkehrsproblem in Sulz

1 In der 30er-Zone am Sulzer Bahnhof kommt es immer wieder zu Vorfällen mit Rasern und Posern. (Symbolbild) Foto: mpix-foto - stock.adobe.com Nach einem Autorennen in der 30er-Zone am Sulzer Bahnhof berichten Anwohner noch immer über katastrophale Zustände mit Rasern und Posern. Das sagt nun die Stadt dazu.







Immer wieder wird die Ludwigstraße zwischen Bahnhof und Wöhrd Schauplatz für Poser und Raser in Sulz. Ein Vorfall vor Wochen sorgte für Empörung – und rief die Polizei auf den Plan. Ein Anwohner wandte sich nun direkt an unsere Redaktion: Es ändere sich seiner Beobachtung nach an der Situation rein gar nichts.