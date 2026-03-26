Verkehrsministerkonferenz: Sicherheit im Zug – um welche Maßnahmen es geht

Anfang Februar wird ein 36 Jahre alter Zugbegleiter bei einer Ticketkontrolle tödlich verletzt. Seither wird über mehr Sicherheit für Bahnmitarbeiter diskutiert. Ein Thema auch für Bund und Länder.
Berlin - Der tödliche Angriff auf einen Zugbegleiter im Rahmen einer Ticketkontrolle löste Anfang Februar bundesweit Entsetzen aus. Die Bahn reagierte mit verschiedenen Maßnahmen, um die Sicherheit von Beschäftigten mit Kundenkontakt zu erhöhen. Die zentrale Forderung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft nach Doppelbesetzungen in den Zügen wurde bisher aber nicht erfüllt. In Lindau (Bayern) endet heute die zweitägige Verkehrsministerkonferenz (VMK), Ergebnisse werden vorgestellt - auch zu mehr Sicherheit in Zügen.