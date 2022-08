1 Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann ist ein großer Fan des Radfahrens – und des VfB Stuttgart. Foto: picture alliance/Christoph Schmidt

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann fährt mit dem Rad zum Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Schalke 04 an diesem Samstag (Spielbeginn 15.30 Uhr) zur Mercedes-Benz-Arena und fordert die Fans auf, es ihm gleichzutun. Die Initiative RadKULTUR BW hat für die Aktion „Mit dem Rad zum Stadion“ dafür gesorgt, dass am Parkhaus P9 ein bewachter Fahrrad-Stellplatz eingerichtet wird, auf dem 400 Drahtesel abgestellt werden können. Mechaniker bieten zudem ab 12 Uhr einen kostenlosen Rad-Check an, bei dem kleinere Reparaturen wie Reifen auffüllen, Kette ölen und Bremsen einstellen sofort vorgenommen werden. Für alle Fans, die an der Aktion teilnehmen, gibt’s ein kleines Dankeschön sowie die Chance, eines von fünf signierten VfB-Trikots zu gewinnen. „Nutzt diesen schönen Anlass, um staufrei und sportlich ins Stadion zu kommen“, ruft der Verkehrsminister zur Teilnahme auf, „wir sorgen dafür, dass euer Fahrrad sicher steht und machen aus dem Heimspiel ein Rad-Event.“

Der VfB begrüßt und unterstützt diese Aktion. „Nachhaltigkeit ist ein zentraler Baustein unserer Strategie. Wir wissen, dass wir eine große Vorbildfunktion haben und wollen dieser Rolle durch konkrete Ideen und Maßnahmen gerecht werden. Dazu gehört, mehr Fans die Möglichkeit zu geben, mit dem Rad zu unseren Heimspielen zu kommen“, betont der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle, „der Aktionstag ist ein erster Schritt, dem gemeinsam mit der Stadt Stuttgart und unseren Partnern weitere folgen müssen, so dass wir dauerhaft ein gutes Angebot für Rad fahrende Fans schaffen können.“