1 Umweltminister Winfried Hermann (Mitte) mit den Organisatoren (von links) Siggi Beck, Anke Much, Nele Willfurth und Annegreth Fezer-Brenner. Foto: Thomas Fritsch

Landesverkehrsminister Winfried Hermann gilt als großer Freund und Förderer von neuen ÖPNV- und Bahnprojekten. Deshalb waren die Erwartungen auch groß bei Hermanns Besuch in Nagold. Was würde er zu den Plänen sagen, die Stadt bahntechnisch an Stuttgart anzubinden? So manch einer dürfte wenig amüsiert über Hermanns Aussagen sein.









„Umstiegsfrei von Nagold nach Stuttgart – eine Utopie?“ So hatten die Organisatoren vom grünen Orts-und Kreisverband die Veranstaltung mit dem Verkehrsminister im Nagolder Kubus überschrieben. Doch an diesen Titel wollte sich der prominente Gast aus Stuttgart im gut halb gefüllten Kubus zunächst nicht so recht halten. Zu dem Thema, das in Nagold in den vergangenen Monaten immer mal wieder heiß diskutiert wurde, wollte der Minister – zumindest am Anfang seiner Ausführung nicht so wirklich viel sagen. „Es ist nicht die Aufgabe eines Landesministers zu sagen, was ihr machen sollt, was hier in Nagold Sinn macht“, stellte er in den ersten Minuten seiner Rede klar, um danach ausführlich über die grüne Verkehrspolitik der Gegenwart und Zukunft zu sprechen.