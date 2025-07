Der Lärmaktionsplan in Bisingen geht in eine weitere Runde. Am Dienstag wird der Gemeinderat sich des Themas annehmen. Danach können sich die Bürger mit ihren Vorschlägen einbringen. Wir fassen das Thema mit den wichtigsten Fragen und Antworten zusammen:

Was ist der Lärmaktionsplan?

Es ist ein anderer Begriff für Lärmgutachten. Es zeigt, an welchen Stellen in Bisingen Lärm entsteht und welche Gegenmaßnahmen möglich sind. Der Lärmaktionsplan wird kontinuierlich neu aufgestellt, zuletzt im Jahr 2021. Damals sorgten Schallgrenzwerte für Diskussionen: Der Unterschied zwischen berechneten und (von Anwohnern) subjektiv wahrgenommenen Grenzwerte sorgte für kritische Nachfragen. Die Grenzwerte werden berechnet und sind gesetzlich verankert.

Was sind die Befunde des Lärmaktionsplans?

In Bisingen konzentrieren sich die Lärmbetroffenheiten auf das direkte Umfeld der Hauptverkehrsstraßen. In Mischgebieten: Von Lärmpegelwerten über 64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts sind rund 730 und 960 Personen ausgesetzt. In Wohngebieten: Von Pegelwerten über 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts sind rund 1740 und 1970 Personen ausgesetzt. Die größten Lärmbelastungen ergeben sich insbesondere im Bereich der Ortsdurchfahrten in Bisingen und Teilorten. Insbesondere im Bereich der B 27 gibt es auch in hinteren Baureihen Überschreitungen der Grenzwerte.

Wie werden die 30er-Zonen von den Einwohnern aufgenommen?

Als Ergebnis des letzten Lärmaktionsplans wurden bereits 30er-Zonen in Bisingen eingerichtet. Seit dem Tempolimit gebe es quasi keine Beschwerden mehr, berichtete Bürgermeister Roman Waizenegger.

Welche Auswirkungen haben parkende Autos?

Das wollte Gemeinderat Tobias Kostanzer wissen. Er spielte damit auf die Situation an, wie sie beispielsweise an der Steinhofener Straße bekannt ist, wo wegen längs geparkter Autos der Verkehr anhalten und immer wieder anfahren muss. Antwort: Das wird im Gutachten nicht berücksichtigt.

Wäre ein ortsweites Tempolimit von 30 km/h möglich?

Diese Idee haben Joachim Breimesser und Alexander Mayer ins Gespräch gebracht. Der Vorteil wäre, dass man nicht mehr 30er-Zonen einrichten oder stückweise verlängern müsste. Bürgermeister Roman Waizenegger begrüßte den Vorschlag, wies aber auch auf die rechtlichen und bürokratischen Hürden hin. Der Gemeinderat und die Ortsverwaltung das nicht eigenmächtig entscheiden.

Wie viele Autos fahren durch Bisingen?

Mit Abstand die meisten Fahrzeuge sind erwartungsgemäß auf der Heidelbergstraße unterwegs. Zwischen Lidl und Kreisverkehr ergab die Zählung aus dem Jahr 2023 15 200 Fahrzeuge, die dort durchschnittlich in 24 Stunden fahren. Demnach fahren täglich 11 650 Fahrzeuge in den Kreisverkehr (mit Fontäne); auf der Hauptstraße zwischen zwischen Bahnhofstraße und Im Eibach sind es 10 350; auf der Burgstraße (Zimmern) liegt die Belastung bei 4350 Fahrzeuge; auf der Onstmettinger Straße (Thanheim) sind es je nach Mess-Standort 6500 bis 7800 Fahrzeuge und auf der Tübinger Straße (Wessingen) rund 5800, ähnlich wie auf der Balinger Straße (Steinhofen).

Welche Maßnahmen sind im Gespräch?

In Wessingen könnten neue 30er-Zonen eingerichtet auf Dorf- und Tübinger Straße eingerichtet werden, in Zimmern wurden die Tempolimits jeweils bis zu den Ortsschildern verlängert – diese Maßnahme ist schon umgesetzt. In Steinhofen könnte die bestehende 30er-Zone ebenfalls bis zum Ortsschild verlängert werden; außerdem soll das Tempolimit auf Hechinger Straße, Lenaustraße und Steinhofener Straße ausgedehnt werden, sowie auf Bahnhofstraße bis zum Ortsschild. Weitere Verlängerungen von 30er-Zonen sind für die Heidelbergstraße und die Onstmettinger Straße im Gespräch.

Welche Projekte aus dem Lärmaktionsplan 2021 wurden bisher nicht umgesetzt?

Zum einen die Erhöhung der Lärmschutzwände entlang der B27 bei Bisingen und Wessingen, zum anderen der Neubau einer Lärmschutzwand vom Lidl Richtung Steinhofen.

Wie geht es beim aktuellem Lärmaktionsplan weiter?

Der Gemeinderat hat bei der Sitzung vom Dienstag den vorgelegten Entwurf des Lärmaktionsplans gebilligt und die Beteiligung der Öffentlichkeit beschlossen. Ein konkretes Datum dafür wurde noch nicht genannt.