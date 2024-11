Verkehrskonzept Steinach: Rat muss unbequeme Entscheidung treffen

1 ZurReduzierung der Geschwindigkeit werden in der Kolpingstraße Bodenschwellen angebracht und die Auswirkungen neun Monate lang beobachtet. Foto: Störr

Das Steinacher Gremium hat sich erneut mit dem Verkehrskonzept auseinandergesetzt. Mit Bodenschwellen wurde eine konkrete Maßnahme in der Kolpingstraße vorgeschlagen. Bei der Sitzung am Montag blickte Bürgermeister Nicolai Bischler aber zunächst einmal zurück.









Nach der öffentlichen Vorstellung des Verkehrskonzepts des Büros Fichtner Water Transportation im vergangenen November waren etwa 130 Stellungnahmen eingegangen. Diese seien mit den zuständigen Verkehrsbehörden besprochen worden. Am 25. September habe es einen Workshop mit dem Gemeinderat gegeben, in dem die Vorschläge des Planungsbüros intensiv diskutiert und priorisiert – aber keine Beschlüsse gefasst worden seien. „Wir müssen uns vor jeder Maßnahme die Frage stellen: Liegt die Zuständigkeit bei der Gemeinde? Dann sind wir selbst mit Planung, Finanzierung und Umsetzung handlungsfähig“, so Bischler. Handle es sich um Maßnahmen, für die das Landratsamt (LRA) oder das Regierungspräsidium (RP) zuständig wären, sehe das anders aus. Dort habe man keinen Zugriff und könne somit auch keine Beschlüsse fassen.