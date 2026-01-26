Verkehrskontrollen in Kehl: Vier Fahrer mit Alkohol am Steuer erwischt

1 Gleich vier Fälle von Trunkenheit am Steuer entdeckte die Polizei am Sonntag in Kehl. Foto: Rehder/dpa Zwischen 1,2 und 1,6 Promille hatten die vier Autofahrer, die von der Polizei am Sonntagmorgen in Kehl kontrolliert wurden. Auf sie alle kommen Strafanzeigen zu.







Gleich vier Vorfälle von Trunkenheitsfahrten hat die Polizei am Sonntag aufgedeckt. Eine Verkehrskontrolle gegen 5.40 Uhr in der Königsberger Straße wurde einem Peugeot-Fahrer zum Verhängnis. Der Alkoholtest ergab bei dem 21-Jährigen einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Gegen 6.05 Uhr wurde ein Toyota-Fahrer in der Straße „Am Sundheimer Fort“ einer Kontrolle unterzogen.