Verkehrskontrollen in Kehl: Vier Fahrer mit Alkohol am Steuer erwischt
Gleich vier Fälle von Trunkenheit am Steuer entdeckte die Polizei am Sonntag in Kehl. Foto: Rehder/dpa

Zwischen 1,2 und 1,6 Promille hatten die vier Autofahrer, die von der Polizei am Sonntagmorgen in Kehl kontrolliert wurden. Auf sie alle kommen Strafanzeigen zu.

Gleich vier Vorfälle von Trunkenheitsfahrten hat die Polizei am Sonntag aufgedeckt. Eine Verkehrskontrolle gegen 5.40 Uhr in der Königsberger Straße wurde einem Peugeot-Fahrer zum Verhängnis. Der Alkoholtest ergab bei dem 21-Jährigen einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Gegen 6.05 Uhr wurde ein Toyota-Fahrer in der Straße „Am Sundheimer Fort“ einer Kontrolle unterzogen.

 

Das Auto des 24-Jährigen wies Beschädigungen auf, die offenbar von einem Bordstein stammen. Ein Alkoholtest ergab ebenfalls ein positives Ergebnis. Weiter wurde 28-jähriger Peugeot-Fahrer gegen 6.40 Uhr in der Königsberger Straße kontrolliert – er war mit mehr als 1,4 Promille unterwegs.

Beamte der Bundespolizei überprüften gegen 8.25 Uhr einen 47-jährigen Opel-Lenker in der Straßburger Straße. Er saß mit rund 1,6 Promille hinterm Steuer. Von allen Männern wurde der Führerschein einbehalten. Sie erwarten Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr.

 