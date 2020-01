Verkehrskontrollen Fasnet: Alkohol und Drogen am Steuer

Die Polizei hat bereits vier Verkehrsteilnehmer erwischt. Beamte kontrollierten in Altensteig einen 20-jähriger VW Polo-Fahrer, in Heimsheim einen 21-jährigen Mercedes-Fahrer und in Freudenstadt einen 37-jährigen E-Scooter-Fahrer. Sie alle standen unter dem Einfluss von Cannabis und mussten jeweils eine Blutprobe abgeben. In Schopfloch wurde außerdem ein 48-jähriger Audi-Fahrer angehalten, der mit mehr als 0,6 Promille unterwegs war. Die vier Verkehrsteilnehmer erwartet jetzt eine Anzeige.