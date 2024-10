1 Die Verkehrshelfer an der Ortsdurchfahrt in der Mötzinger Ortsmitte. Foto: Gemeinde Mötzingen

Ehrenamtliche Verkehrshelfer haben in der Gemeinde Mötzingen für einen sicheren Schulweg gesorgt.









Link kopiert



In der Zeit vom Schuljahresbeginn bis zu den Herbstferien haben in Mötzingen ehrenamtliche Verkehrshelfer die Sicherheit auf dem Schulweg der Grundschulkinder gewährleistet. Unter der Leitung von Paul Gerhard Morlok waren sie an kritischen Verkehrspunkten der Gemeinde im Einsatz und unterstützten die Kinder beim sicheren Überqueren der Straßen.