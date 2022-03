Mit zwei Promille in Schwenningen am Steuer

1 Eine betrunkene Autofahrerin ist anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen. (Symbolbild) Foto: thodonal –­stock.adobe.com

Rote Ampel überfahren und in den Gegenverkehr geraten: Zu tief ins Glas geschaut hatte eine Autofahrerin, die in der Nacht zum Freitag in Villingen-Schwenningen am Steuer ihres Mercedes gesessen ist.















Villingen-Schwenningen - Die Autofahrerin war kurz nach Mitternacht einem Busfahrer und einem anderen Autofahrer aufgefallen, als sie in der Austraße von der Fahrbahn abkam. Das teilt die Polizei mit.

Eine Polizeistreife hielt die 44-Jährige im Deutenbergring an, nachdem sie auch eine rote Ampel überfahren hatte und zudem gefährlich in den Gegenverkehr geriet. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Ein Arzt nahm daraufhin eine Blutprobe ab. Sicherheitshalber behielt die Polizei auch die Autoschlüssel ein. Die Autofahrerin muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer rechnen.